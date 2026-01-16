 Mahmood, ascolta il brano per il nuovo film di Gabriele Muccino | Rolling Stone Italia
Mahmood, ascolta il brano per il nuovo film di Gabriele Muccino

Si chiama 'Le cose non dette' ed è la colonna sonora della pellicola omonima nelle sale dal 29 gennaio

di
Mahmood

Foto: Giulia Bersani / Stampa

Si chiama Le cose non dette il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, di cui avevamo sentito un anticipo nel trailer, è disponibile da oggi.

LE COSE NON DETTE (Original Motion Picture Soundtrack)

É la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora.

Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. Nel cast, accanto ai protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, figurano anche Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino (2026) - Trailer Ufficiale HD

