Mahmood, ascolta il brano per il nuovo film di Gabriele Muccino

Si chiama Le cose non dette il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, di cui avevamo sentito un anticipo nel trailer, è disponibile da oggi.

LE COSE NON DETTE (Original Motion Picture Soundtrack)

É la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora.

Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. Nel cast, accanto ai protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, figurano anche Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.