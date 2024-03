Mahmood: ascolta i nuovi brani con Geolier e Angèle

E disponibile da oggi la versione fisica del nuovo disco di Mahmood, Nei letti degli altri, contenente tre nuovi brani di cui due collaborazioni: Sempre/Jamais con la cantante belga Angèle e Personale con Geolier. La terza traccia si chiama invece Overdose.

Potete ascoltarli qui:

SEMPRE / JAMAIS

Mahmood, Geolier - PERSONALE (Visual)

Mahmood - OVERDOSE (Visual)

Questa la tracklist completa:

1. NLDA INTRO feat. Slim Soledad

2. TUTA GOLD

3. PERSONALE feat. Geolier

4. OVERDOSE

5. COCKTAIL D’AMORE

6. SEMPRE/JAMAIS feat. Angèle

7. NEI LETTI DEGLI ALTRI

8. TUTTI CONTRO TUTTI

9. BAKUGO

10. NEVE SULLE JORDAN feat. Capo Plaza

11. NEL TUO MARE

12. PARADISO feat. Chiello, Tedua

13. STELLA CADENTE

Queste invece le date del tour:

Nuove date:

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope

Summer tour:

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

European tour:

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK) SOLD OUT

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio) SOLD OUT

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania) SOLD OUT

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania) SOLD OUT

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT