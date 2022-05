Madonna vuole incontrare Papa Francesco: «Sono stata scomunicata tre volte e non è giusto»

Madonna vuole incontrare Papa Francesco per «discutere di questioni importanti». Lo ha scritto nella notte tra ieri e oggi in un tweet indirizzato al pontefice.

«Ciao Papa Francesco», scrive la cantante taggando l’account @Pontifex. «Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! (nell’originale “I Swear! I mean I don’t Swear!”, gioco di parole tra i due significati di to swear: promettere, giurare da una parte e bestemmiare, imprecare dall’altra, nda). Non mi confesso da decenni. È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto. Cordialmente, Madonna».

Non è la prima volta che Madonna afferma d’essere stata scomunicata tre volte. Lo ha fatto ad esempio nel 2016, ospite di James Corden. E anche se la cosa potrebbe non essere corretta in senso letterale – la parola “scomunica” ha un significato preciso, è la censura che comporta l’esclusione dalla comunione ecclesiale – Madonna è stata al centro di varie controversie e reprimenda da parte di alti prelati per avere usato nei concerti e nei video l’immaginario legato alla religione cattolica. Non è neanche la prima volta che afferma di volere incontrare un Papa che finalmente le piace. «Dobbiamo incontrarci», ha detto tempo fa a RTL, «un piatto di pasta, una bottiglia di vino buono. Ho una chance?».

Siamo in pieno revival. L’appello di Madonna rimanda infatti a vecchie vicende e forse non è un caso. Ieri la cantante ha lanciato la pubblicazione di Finally Enough Love: 50 Number Ones, raccolta di 50 pezzi in versione remix arrivati al numero uno della classifica dance di Billboard, un traguardo tagliato nel febbraio 2020 (vedi track list e copertina sotto). La raccolta è stata lanciata con la versione rimasterizzata di Into the Groove nella versione della vecchia compilation di remix You Can Dance.

L’album uscirà anche su triplo CD e in sei vinili il 19 agosto, tre giorni dopo il compleanno di Madonna. Ci sarà anche in una versione con 16 pezzi intitolata semplicemente Finally Enough Love. È la prima pubblicazione di un nuovo accordo tra la cantante e la Warner e sarà seguita da varie ristampe.

“Finally Enough Love: 50 Number Ones”: la track list

1. “Holiday” (7” Version) +

2. “Like A Virgin” (7” Version)

3. “Material Girl” (7” Version)

4. “Into The Groove” (You Can Dance Remix Edit) +#

5. “Open Your Heart” (Video Version) +

6. “Physical Attraction” (You Can Dance Remix Edit) +#

7. “Everybody” (You Can Dance Remix Edit) +#

8. “Like A Prayer” (Remix/Edit)

9. “Express Yourself” (Remix/Edit)

10. “Keep It Together” (Alternate Single Remix) *+

11. “Vogue” (Single Version) +

12. “Justify My Love” (Orbit Edit)

13. “Erotica” (Underground Club Mix)

14. “Deeper And Deeper” (David’s Radio Edit) +#

15. “Fever” (Radio Edit) +

16. “Secret” (Junior’s Luscious Single Mix)

17. “Bedtime Story” (Junior’s Single Mix)

18. “Don’t Cry For Me Argentina” (Miami Mix Edit)

19. “Frozen” (Extended Club Mix Edit)

20. “Ray Of Light” (Sasha Ultra Violet Mix Edit) +#

21. “Nothing Really Matters” (Club 69 Radio Mix) +

22. “Beautiful Stranger” (Calderone Radio Mix)

23. “American Pie” (Richard ‘Humpty’ Vission Radio Mix)

24. “Music” (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

25. “Don’t Tell Me” (Thunderpuss Video Remix) +#

26. “What It Feels Like For A Girl” (Above And Beyond Club Radio Edit)

27. “Impressive Instant” (Peter Rauhofer’s Universal Radio Mixshow Mix) +#

28. “Die Another Day” (Deepsky Radio Edit) +#

29. “American Life” (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Edit) *+

30. “Hollywood” (Calderone & Quayle Edit) +#

31. “Me Against The Music” (Peter Rauhofer Radio Mix) + – Britney Spears feat. Madonna

32. “Nothing Fails” (Tracy Young’s Underground Radio Edit) *+

33. “Love Profusion” (Ralphi Rosario House Vocal Edit) +#

34. “Hung Up” (SDP Extended Vocal Edit)

35. “Sorry” (PSB Maxi Mix Edit) +#

36. “Get Together” (Jacques Lu Cont Vocal Edit) +

37. “Jump” (Axwell Remix Edit)

38. “4 Minutes” (Bob Sinclar Space Funk Edit) + – feat. Justin Timberlake & Timbaland

39. “Give It 2 Me” (Eddie Amador Club 5 Edit) +#

40. “Celebration” (Benny Benassi Remix Edit)

41. “Give Me All Your Luvin’” (Party Rock Remix) – feat. LMFAO & Nicki Minaj

42. “Girl Gone Wild” (Avicii’s UMF Mix)

43. “Turn Up The Radio” (Offer Nissim Remix Edit) *+#

44. “Living For Love” (Offer Nissim Promo Mix) *+

45. “Ghosttown” (Dirty Pop Intro Remix)

46. “Bitch I’m Madonna” (Sander Kleinenberg Video Edit) +# – feat. Nicki Minaj

47. “Medellín” (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma

48. “I Rise” (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)

49. “Crave” (Tracy Young Dangerous Remix) – feat. Swae Lee

50. “I Don’t Search I Find” (Honey Dijon Radio Mix)

* inediti

+ pubblicati in digitale per la prima volta

# disponibili in formato commerciale per la prima volta