Madonna torna sui social e balla sulle note di ‘Lucky Star’

Madonna sta bene: dopo il ricovero per infezione batterica e lo spostamento del tour, la popstar è tornata sui social per festeggiare i 40 anni del suo disco d’esordio, uscito il 27 luglio 1983.

Eccola mentre, decisamente in forma, balla sulle note del suo singolo del 1983 Lucky Star:

🚨🚨🚨🚨🚨| MADONNA IS BACK!!

Madonna posts for her 40th anniversary of her debut album AND SHE LOOKS STUNNING pic.twitter.com/7nuUhQ0Lir

— 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) July 27, 2023