Madonna sul ricovero di giugno: «Ho perso cinque giorni di vita, ma gli angeli mi hanno protetto»

«Sono stata in un coma indotto per 48 ore. Ho perso cinque giorni della mia vita, o della mia morte, non so bene dove sia stata in quel tempo». Queste le parole con cui Madonna ha parlato dell’ospedalizzazione che a giugno, a causa di un’infezione batterica, l’aveva costretta a rimandare l’inizio del Celebration Tour, e che aveva fatto serpeggiare molte preoccupazioni circa il suo stato di salute.

Gli ulteriori dettagli su quei giorni appesa tra vita e morte arrivano durante un’esibizione al Barclay’s Center di Brooklyn, a New York, alla quale erano presenti persone molto vicine alla star, che Lady Ciccone ha ringraziato ricordando tutto l’aiuto che le hanno dato. Tra di loro anche Shavawn Gordon, assistente di lungo corso di Madonna, che la trovò priva di sensi, immersa nella vasca da bagno, e la portò di corsa in ospedale.

Nonostante lo spavento, l’artista ha aggiunto: «Gli angeli mi hanno protetto. E i miei figli e le mie figlie erano con me. Loro mi salvano sempre, ogni volta».