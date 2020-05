Madonna contagiata dal coronavirus: «Ho sviluppato gli anticorpi»

Madonna è stata contagiata dal Covid-19. Lo ha annunciato lei stessa, su Instagram. «Ho fatto un test e ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi». Dal 16 marzo, la cantante si trova in Portogallo insieme ai figli: «Domani uscirò per fare un giro in macchina, voglio respirare l’aria del Covid. Spero splenda il sole». I dettagli finiscono qui, non si sa come o quando abbia contratto la malattia o se abbia avuto qualche tipo di sintomatologia.

Centinaia i commenti preoccupati dei fan. «La cosa bella è che domani è un altro giorno, mi sveglierò e ricomincerà tutto di nuovo», dice a fine video. Potete vederlo qui sotto: