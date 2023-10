Madonna: «Sono qui per miracolo»

Durante il concerto di sabato sera allo Sportpaleis di Antwerp, in Belgio, Madonna ha parlato del ricovero in ospedale avvenuto a giugno, quando si è temuto per la sua vita. Lo aveva già fatto durante gli show londinesi, ma in Belgio ha parlato più diffusamente di quel che le è accaduto.

«Meno di quattro mesi fa ero in ospedale incosciente e si pensava che avrei potuto non farcela», ha detto al pubblico. «Se sono qui è per un cazzo di miracolo. Probabilmente mia madre, che Dio la benedica, mi stava guardando da lassù e ha detto: “Figlia mia, non è ancora il tuo momento”».

Com’è noto, la madre è morta per un cancro al seno quando la cantante aveva solo 5 anni. «All’improvviso ho provato compassione ed empatia per mia madre e non mi riferisco alla sua morte, ma alla solitudine che deve aver provato stando lì in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta. A me invece è stata concessa un’altra possibilità e sono grata per questo».

«Vi confesso che in questo momento non mi sento granché bene», ha detto al pubblico di Antwerp, «ma non posso lamentarmi perché sono viva. Ringrazio Dio per i miei figli e per il vostro amore e sostegno».