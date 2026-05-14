Madonna, Shakira e BTS all’halftime show della finale dei Mondiali di calcio

Saranno Madonna, Shakira e i BTS i protagonisti musicali della finale della Coppa del mondo di calcio, che la prima volta ospiterà un halftime show sul modello del Super Bowl americano. Il primo esperimento in questo senso è stato fatto nel luglio 2025 quando Doja Cat, Tems e J Balvin (a cui si sono aggiunti i Coldplay) hanno animato l’intervallo della finale della Coppa del mondo per club vinta dal Chelsea.

Affiancato dai Muppet, lo ha annunciato in un video Chris Martin dei Coldplay che è il curatore dello show. Un dollaro per ogni biglietto venduto sarà devoluto al FIFA Global Citizen Education Fund che mira a «raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso a un’istruzione di qualità e al calcio per i bambini di tutto il mondo».

La finale si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium, nel New Jersey. Nel 2022 la diretta della finalissima è stata seguita da mezzo miliardo di spettatori.

Madonna, Shakira & BTS to co-headline FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show

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I mondiali “diffusi” (States, Messico, Canada) inizieranno l’11 giugno a Città del Messico con la partita Messico-Sud Africa. Durante la cerimonia di apertura che inzierà 90 minuti prima del calcio di inizio si esibiranno Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla. Alla prima in Canada (Canada-Bosnia Erzegovina) ci saranno il 12 giugno Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince. La prima partita negli States sarà il 13 giugno Stati Uniti-Paraguay al So-Fi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Prima del match si esibiranno Katy Perry, Future, Lisa, Tyla, Anitta, Rema, DJ Sanjoy.

Madonna pubblicherà il 3 luglio Confessions II, i BTS sono usciti a marzo con Arirang, Shakira è tra le altre cose l’interprete della canzone ufficiale dei Mondiali, Dai dai, che uscirà oggi.