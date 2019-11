In seguito alle polemiche delle scorse ore, secondo le quali alcuni fan di Madonna avrebbero intrapreso azioni legali contro la popstar in seguito ai ritardi con cui iniziano i concerti, Miss Ciccone ha risposto con un video su Instagram.

Nella clip si sentono i fischi dei fan per l’ingresso in scena posticipato e si vede Madonna, seduta sul pianoforte, che dice al pubblico: «C’è una cosa che dovreste sapere… una regina non è mai in ritardo». E forse ha proprio ragione. Guardate qui: