Madonna ha rinviato un concerto a New York per un incidente

Madonna ha rinviato una delle date previste nella sua residency al BAM Howard GIlman Opera House di Brooklyn, New York, a causa di un infortunio al ginocchio. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo instagram di Madonna che, “interpretando” Madame X, il personaggio che dà titolo al suo ultimo album, si è scusata con i fan. “È difficile per Madame X ammettere di essere un essere umano in carne e ossa e di dover riposare per tre giorni per far guarire il suo ginocchio”, ha scritto. “Non sono una che molla. Questo rinvio mi fa male più di quanto possiate immaginare. È arrivato il momento di mettere da parte tacchi e calze a rete! Grazie per la comprensione”.

La residency newyorkese di Madonna andrà avanti fino al 12 ottobre, successivamente la popstar partirà per le altre date del tour, che si concluderà a Parigi l’8 marzo dell’anno prossimo. Al momento non sono previste date in Italia.