Madonna pubblica i remix di ‘Erotica’ per festeggiare l’anniversario dell’album

Settimana ricca per i fan di Madonna: se nelle scorse ore la popstar ha fatto intendere che potrebbe pubblicare un nuovo mixtape, ora la cantante ha deciso di festeggiare i 28 anni di uno dei suoi album più iconici, Erotica, pubblicando una serie di remix della title track il prossimo venerdì.

Ecco l’annuncio:

“I’ll give you love, I’ll teach you how to…” – Original Erotica remixes coming to all platforms this Friday. #erotica pic.twitter.com/cCJkLKKvkL

— Madonna (@Madonna) October 21, 2020