Madonna organizza una campagna benefica per il Malawi

Madonna ha annunciato che celebrerà il suo imminente 60esimo compleanno con una campagna benefica di foundraising i cui fondi saranno interamente devoluti all’organizzazione da lei fondata, la Raising Malawi, con cui la cantante dal 2006 aiuta i bambini rimasti orfani.

La cantante, che ha adottato cinque bambini del Paese africano, ha comunicato: “Ho un impegno incrollabile per fornire ai bambini vulnerabili una casa amorevole. Per il mio compleanno, non riesco a pensare a un regalo migliore di quello che collega la mia famiglia globale a questo bellissimo Paese e ai bambini che hanno più bisogno del nostro aiuto. Ogni dollaro raccolto verrà utilizzato per i pasti, le scuole, le divise e per l’assistenza sanitaria”.

Madonna celebrerà i 60 anni il prossimo 16 agosto, mentre la campagna –realizzata insieme a Facebook – partirà dal 30 luglio fino al 16 di agosto. Ad appena un’ora dal lancio, la campagna aveva già raggiunto 3.200 dollari e attualmente la cifra raggiunta si aggira sui 16.500 dollari circa; l’obbiettivo finale è quello di toccare i 60,000 dollari.