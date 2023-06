Madonna in terapia intensiva, sospeso il Celebration Tour

Il Celebration Tour di Madonna è stato momentaneamente sospeso. La popstar è stata ricoverata in terapia intensiva per alcuni giorni. Lo riporta l’account Instagram ufficiale del suo manager Guy Oseary. Le condizioni di salute della cantante stanno migliorando.

«Sabato 24 giugno», scrive Oseary, «Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha costretta a un ricovero di alcuni giorni in un reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni di salute stanno migliorando, ma è ancora sottoposta a cure mediche. Si prevede un recupero completo».

Annunciato a gennaio, il Celebration è stato concepito come un tour celebrativo, appunto, una sorta di mega greatest hits che copre quattro decenni di musica. La partenza era prevista per il 15 luglio a Vancouver. In Italia sono previste due date, il 23 e il 25 novembre al Forum di Assago, Milano. L’ultimo show in calandario è per ora quello del 1° dicembre ad Amsterdam.

La tournée non è stata cancellata, ma sospesa e le date milanesi potrebbero restare invariate. Non si sa infatti quali e quante date verranno riporgrammate. «In questo momento siamo costretti a sospendere tutti gli impegni, compreso il tour», si legge nel comunicato di Oseary. «Condivideremo ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio del tour e degli spettacoli riprogrammati».

La scorsa settimana, quattro giorni prima del ricovero, Madonna ha condiviso su Instagram un carosello di foto relative ai preparativi per il tour. «La calma prima della tempesta», scriveva.