Madonna, il primo post dopo il ricovero: «Sono in via di guarigione»

Madonna ha diffuso il primo messaggio dopo il ricovero in terapia intensiva e il ritorno a casa. Oltre a rassicurare i fan circa la sua salute, spiega che i concerti del tour nordamericano saranno riprogrammati. Non dovrebbero slittare quelli europei, compresi gli show concerti previsti il 23 e 25 novembre al Forum di Assago, Milano.

«Grazie per l’energia positiva, le preghiere, gli auguri di guarigione e le parole di incoraggiamento», scrive Madonna su Instagram. «Ho sentito il vostro amore. Sono in via di guarigione e sono grata di quel che la vita m’ha dato».

«Il primo pensiero quando mi sono risvegliata in ospedale è stato per miei figli. Il secondo è che non volevo deludere chi aveva comprato il biglietto per il mio tour e chi ha lavorato indefessamente con me negli ultimi mesi per mettere a punto lo show. Detesto deludere la gente».

«Ora il mio obiettivo è tornare in salute e forte. Vi assicuro che tornerò il prima possibile! Al momento il piano è riprogrammare la parte nordamericana del tour e iniziarlo in Europa in ottobre».

«Non potrei essere più riconoscente per il vostro interesse e sostegno. Con amore, M».

Tra i primi commenti al post c’è quello di Donatella Versace: «Il mondo non vede l’ora di rivederti sul palco. Ti voglio bene».