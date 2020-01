Madonna ha cancellato un concerto a Lisbona 45 minuti prima di salire sul palco

Ieri sera Madonna ha cancellato un concerto a Lisbona appena 45 minuti prima di salire sul palco per un problema di salute. La cantante è attualmente impegnata nel suo tour mondiale “Madame X” per promuovere il suo ultimo album, uscito nel giugno 2019. E il tour includeva una serie di concerti a Lisbona.

Solo che il concerto di ieri sera non c’è stato. Chi aveva comprato i biglietti ha ricevuto un email dal locale che diceva così: “Ci dispiace informarla che Madonna non sarà in grado di suonare stasera”. La mail è arrivata appena 45 minuti prima dell’inizio del concerto, che si sarebbe dovuto tenere alle 20.30.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 19 Gen 2020 alle ore 1:58 PST

Più tardi Madonna si è scusata con i suoi fan per aver cancellato il concerto. In un post su Instagram ha scritto “scusate, ho dovuto annullare per stare ma devo ascoltare il mio corpo e risposare!!”. Aggiungendo poi che sperava di vedere i fan al concerto seguente, programmato per domani sera, sempre a Lisbona.