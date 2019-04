Madonna feat. Maluma, ecco il video di ‘Medellín’

È stato presentato ieri sera con uno speciale evento in diretta sulle MTV di tutto il mondo il nuovo video di Madonna, Medellín, primo estratto da Madame X, nuovo studio album in uscita il 14 giugno. Potete vederlo qui sopra. Qui sotto invece potete rivedere lo speciale, durante il quale Madonna ha risposto alle domande dei fan in collegamento da New York, Milano e San Paolo.

La regista del video è Diana Kunst: «L’ho scelta per la sua affinità con la pittura, per la sua capacità di rendere un video pittorico, era esattamente quello che volevo per il mio il video: renderlo un dipinto».

Il nuovo disco è nato a Lisbona, dove la cantante si è trasferita per seguire la carriera del figlio che vuole diventare calciatore professionista: «Ho dovuto adattarmi, conoscere nuove persone. Lisbona è un melting pot fantastico». E, sempre sulle nuove tracce, Madonna dichiara di essere tornata alle origini: «Per me essere naive significa non dare credito a quello che pensano gli altri, ma poter essere libera e pura. Io ero così a 19 anni a New York agli inizi della mia carriera e ora voglio tornare a essere così».

Potete rivedere lo speciale qui sotto: