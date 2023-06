Madonna è a casa e si sente meglio dopo il ricovero in ospedale

Madonna è in via di guarigione. Un giorno dopo che il manager della cantante aveva annunciato che Miss Ciccone era stata ricoverata in ospedale a causa di una “grave infezione batterica”, una fonte riferisce a Rolling Stone che ora sta riposando “a casa e si sente meglio”.

Nella sua dichiarazione iniziale di mercoledì, Guy Oseary, manager di Madonna, aveva informato i fan che la cantante aveva dovuto trascorrere diversi giorni nel reparto di terapia intensiva e che “ci si aspettava un pieno recupero”.

Il nuovo aggiornamento sul ritorno di Madonna a casa dall’ospedale arriva mentre la sua amica Debi Mazar ha condiviso su Instagram che la cantante è in via di guarigione e Rosie O’Donnell ha scritto su Instagram che la cantante si sente bene.

“Riposo, ripristino, riavvio! La ragazza più forte che conosco”, ha scritto Mazar su Instagram.

Nel suo post originale, Oseary ha comunicato ai fan che la cantante avrebbe dovuto mettere in pausa tutti gli impegni, compreso l’inizio del suo attesissimo Celebration Tour. “Condivideremo con voi ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio del tour e gli spettacoli riprogrammati”, ha scritto.

Intanto il sito TMZ riporta qualche dettaglio in più sul ricovero, come il fatto che Madonna non volesse proprio andare in ospedale, che stesse scalciando e agitandosi protestando contro la decisione di mandarla lì. Oltre al fatto che avrebbe avuto la febbre per più di un mese prima di essere ricoverata, tenendola nascosta a tutti per paura di compromettere le prove del tour.