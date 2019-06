Madonna contro la violenza delle armi nel video di ‘God Control’

Madonna contro la violenza delle armi – e la nostra folle incapacità di fare qualcosa per prevenirla – nel nuovo video di Gun Control. La clip mette a confronto la gioia di una nottata in un club con la brutalità di una sparatoria di massa. “La storia che state per vedere è molto disturbante”, si legge in un cartello all’inizio del video. “Mostra immagini violente ed esplicite. Sono cose che accadono ogni giorno. Cose che devono finire”. Nel corso del video, il regista Jonas Akerlund mostra una sparatoria, un coro di voci bianche durante una veglia in chiesa, alcune scene da una discoteca stile anni ‘70 e una protesta contro l’NRA. Nel frattempo, Madonna scrive il testo del brano su una macchina da scrivere.

“Voglio attirare l’attenzione verso un problema che in America è ormai fuori controllo, e che ogni giorno costa la vita a molti innocenti”, ha detto Madonna del video. “Questa crisi può finire se i nostri legislatori cambiassero quelle leggi che non riescono a proteggerci”.

Madame X ha approfondito la questione in un post su Instagram – ripreso nella descrizione YouTube del video –, dove ha scritto: “Questa è la vostra chiamata. La violenza delle armi da fuoco colpisce bambini, teenager e chi è ai margini delle nostre comunità… rendete onore alle vittime e chiedete un cambiamento. ADESSO. Fate i volontari, alzate la testa, comunicate. Svegliatevi e insistete perché si scriva una legge di buonsenso… vite innocenti dipendono da questo”.

God Control è il terzo singolo dal 14esimo album di Madonna, Madame X. Potete vedere il video in cima all’articolo.