Madonna condivide fake news sul CoVid e Instagram la censura

Madonna è stata censurata da Instagram per aver condiviso un video cospirazionista in cui si spiegava che il vaccino per il CoVid 19 sarebbe già esistente ma tenuto fuori commercio per permettere ai ricchi di diventare sempre più ricchi.

Di questi video purtroppo ne circolano parecchi, ma se lo pubblica qualcuno che ha 15 milioni di follower il problema si allarga. Sul video è apparsa la dicitura Fake News, e i fan l’hanno criticata per aver condiviso un contenuto del genere. Tra i commenti anche quello di Annie Lennox, che ha scritto: «Questa è una vera follia. Non posso credere che appoggi questa pericolosa bufala. Speriamo ti abbiano hackerato l’account».

Nel video, un gruppo chiamato America’s Frontline Doctors raccontava di aver trattato con successo più di 350 pazienti affetti da coronavirus con l’idrossiclorochina. Facebook e Twitter avevano precedentemente rimosso il video, segnalandolo come fake news; Donald Trump, che aveva twittato lo stesso video, era stato bloccato su Twitter per 12 ore. Non è la prima volta che Madonna fa affermazioni controverse sul coronavirus. A marzo lo descriveva come “il grande equalizzatore“, «ed è meraviglioso che per molti versi ci renda tutti uguali».