Madonna cancella le date tour: «Me l’hanno ordinato i medici»

«Non vedo l’ora di riprendermi e continuare l’avventura con voi» ha scritto Madonna sul suo profilo Instagram dopo aver annunciato la cancellazione di alcune date del tour per problemi di salute. «Perdonatemi. Esibirmi tutte le sere mi rende felice, cancellare i concerti è una vera punizione per me. Ma il dolore che provo è travolgente, e i dottori mi hanno ordinato di riposare in modo da tornare più forte di prima e continuare il Madame X Tour con voi».

I live, che dovrebbero ripartire il 7 dicembre da Philadelphia, nelle scorse settimane erano stato al centro di grosse polemiche dopo che alcuni fan avevano deciso di procedere per vie legali contro i continui ritardi della popstar ai live: «Una regina non arriva mai tardi», aveva risposto Madonna.