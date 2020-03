Madonna cancella (di nuovo) un concerto

Le conseguenze di una caduta occorsa martedì scorso sul palco hanno convinto Madonna a cancellare il concerto di ieri sera, 1 marzo, al Grand Rex di Parigi. Nei giorni scorsi la cantante si era esibita nello stesso locale dove martedì 27 era caduta malamente a terra. “Per errore mi hanno sfilato una sedia da sotto il sedere e sono caduta sul coccige”.

Su Instagram, Madonna ha spiegato che finire il concerto successivo, del 29 febbraio, era stato difficile. “Ma l’ho fatto perché odio deludere i fan”. Nello stesso messaggio si definisce ironicamente “una bambola rotta tenuta assieme da scotch e colla”.

Quello del 1° marzo è il terzo concerto parigino che viene cancellato e anche tre show a Londra erano stati eliminati dal calendario a causa di problemi fisici. «Come tutti sapete ho diversi problemi di salute, e devo cancellare alcuni show per dare tempo al mio corpo di riprendersi. Fare tre show di fila è troppo per il mio corpo, i dottori insistono che faccia una pausa ogni show, ma io la faccio ogni due. È un miracolo se siamo riusciti a fare tutti questi concerti, ogni giorno faccio riabilitazione per sei ore». Prima ancora, la cantante aveva cancellato un concerto a Lisbona tre quarti d’ora prima di salire sul palco.

Sono previste altre sei date nella capitale francese, al Grand Rex, da domani 3 marzo a mercoledì 11.