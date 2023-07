Madonna avvistata per le strade di New York: il video

Madonna sembra stare bene. Dopo le notizie sulla grave infezione batterica che avevano portato al ricovero in ospedale con sospensione dell’attesissimo Celebration World Tour, la cantante è stata avvistata in giro per New York dalla fan Lauren Conlin, che ha condiviso il video su TikTok.

Nel video si vede Madonna che, in tenuta sportiva, cammina con un’amica.

Video from Lauren Conlin in New York.#Madonna out & about. pic.twitter.com/e5Jg4Y0Rt0 — Madonna Paradise (@MadonnaParadise) July 9, 2023

Una fonte ha riferito alla stampa americana che Madonna sarebbe peggiorata perché non «voleva sottrarre tempo alle prove». I fan ora aspettano una comunicazione sull’inizio della serie di concerti.