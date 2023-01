Madonna annuncia il ‘Celebration Tour’: data anche in Italia

News Musica

Nick Cave: «Le canzoni nascono dalla sofferenza e gli algoritmi non soffrono»

L'artista, interpellato da un fan, si è sfogato contro l'idea di far comporre brani alle intelligenze artificiali: «Scrivere una bella canzone non è fare una copia, una replica, o un pastiche, ma l’opposto. È un atto di distruzione di tutto ciò che è stato prodotto in passato»