Madonna a una festa di compleanno senza mascherina: i fan la criticano

Dopo aver annunciato di essere entrata in contatto col coronavirus in quanto positiva a un test sugli anticorpi, Madonna non ha dato il buon esempio e si è recata a una festa di compleanno senza alcun tipo di protezioni. Eccola insieme al fotografo Steven Klein:

La festa è stata trasmessa in diretta su Zoom, scatenando i commenti degli utenti: «Dov’è il distanziamento sociale?». Nessuno degli ospiti ripresi indossava la mascherina. «Hai dei bambini, è un pessimo comportamento», scrivono follower e fan. Questo il video del party:

Da notare la torta di compleanno, che Madonna ribattezza torta Covid.