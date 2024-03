Madame, richiesto il processo per il caso delle false vaccinazioni

La procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Madame e altre 18 persone iscritte nel registro degli indagati in seguito allo scandalo delle false vaccinazioni anti-Covid durante il periodo di pandemia. La cantautrice è indagata per falso ideologico.

Era stata la stessa artista ad ammettere le sue colpe sui social dopo lo scandalo: «Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del covid, ma non ho altri vaccini».

La vicenda era emersa dopo una segnalazione dell’Usl 8 per una quantità sospetta di vaccinazioni negli studi medici di Grillone Tecioiu a Vicenza e di Erich Goepel a Fara Vicentino. Nei due studi era infatti possibile ottenere delle certificazioni di vaccinazione, e quindi il Green Pass, senza che il vaccino venisse realmente fatto. Ora il pubblico ministero Gianni Pipeschi ha chiesto il processo per 25 persone, sei delle quali hanno presentato istanza di patteggiamento.

La decisione ora passa al giudice per le indagini preliminari che deciderà se accogliere o meno la proposta.