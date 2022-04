Madame ha pubblicato un nuovo singolo, ‘L’eccezione’

Madame è tornata. La cantante ha pubblicato oggi un inedito: si intitola L’eccezione e fa parte della colonna sonora di Bang Bang Baby, la seconda serie italiana di Amazon dopo Vita da Carlo, in uscita il 28 aprile.

Ambientata nella Milano degli anni ’80, Bang Bang Baby è un po’ teen drama un po’ serie crime, e racconta una storia che intreccia il racconto di formazione e vicende legate alla mafia calabrese.

L’eccezione, ha spiegato Madame su Instagram, racconta «la protagonista Alice e l’amore di una figlia». Il brano è stato scritto in collaborazione con Luca Faraone, che ha curato anche la produzione insieme a DRD. Potete ascoltarlo qui sotto.

E non finisce qui. Tra poco Madame partirà in tour: si esibirà prima nei club e poi in diversi festival della prossima estate. Ecco tutte le date.

3 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO

4 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO

9 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL , FIRENZE

10 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE

12 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ , MILANO

14 MAGGIO 2022 – TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

17 MAGGIO 2022 – TEATRO DELLA CONCORDIA , TORINO

26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA

27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA

26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY – GENOVA

5 LUGLIO – ROCK IN ROMA – ROMA

13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL – JESOLO (VE)

14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL – GRADO (GO)

16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA (CN)

22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO – OFFIDA (AP)

23 LUGLIO – FORTEZZA MEDICEA – SIENA

28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO – ELEPHANT PARK – MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA – ALGHERO (SS)