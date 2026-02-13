 Madame ha annunciato un tour estivo in attesa dell’album | Rolling Stone Italia
Madame ha annunciato un tour estivo in attesa dell’album

15 date in giro per l'Italia. Non ci sono novità, invece, per quanto riguarda la data di uscita dell'album. Le prevendite attive da oggi. Tutte le info

Madame al Teatro Arcimboldi a Milano

Foto: Sergione Infuso/Corbis via Getty Images

Madame, che negli ultimi 3 anni si è concessa solo in qualche featuring, senza pubblicare brani propri, è pronta a tornare. Per ora però solamente dal vivo.

15 date, tutte d’estate – dal 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano al 13 settembre al Festival Taormina Arte in Sicilia – per il Madame Tour Estate 2026, un giro d’Italia che riporterà l’artista a correre su e giù per lo stivale. Dalle comunicazioni non ci sono stati aggiornamenti sul nuovo album che Madame ha svelato uscirà in una data che «Porta sfiga e mi piace». Si pensa, dunque, a venerdì 13 marzo, o venerdì 17 aprile.

Anche la stessa artista, sui social, si è limitata a un freddo «prevendite alle 18». I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle 18.00 su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

