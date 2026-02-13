Madame ha annunciato un tour estivo in attesa dell’album

Madame, che negli ultimi 3 anni si è concessa solo in qualche featuring, senza pubblicare brani propri, è pronta a tornare. Per ora però solamente dal vivo.

15 date, tutte d’estate – dal 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano al 13 settembre al Festival Taormina Arte in Sicilia – per il Madame Tour Estate 2026, un giro d’Italia che riporterà l’artista a correre su e giù per lo stivale. Dalle comunicazioni non ci sono stati aggiornamenti sul nuovo album che Madame ha svelato uscirà in una data che «Porta sfiga e mi piace». Si pensa, dunque, a venerdì 13 marzo, o venerdì 17 aprile.

Anche la stessa artista, sui social, si è limitata a un freddo «prevendite alle 18». I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle 18.00 su ticketone.it e nei punti vendita abituali.