Macklemore non fa marcia indietro. Poche settimane fa ha scatenato una bufera gridando «Free Palestine» dal palco, mentre apriva i concerti di Ed Sheeran, ora il rapper di Seattle pubblica Where’s Our Love, un singolo che suona come un appello per la pace. Il pezzo parla del Medio Oriente e delle altre zone coinvolte da conflitti del pianeta, Stati Uniti compresi.

Il video alterna immagini girate a Gaza e nei territori palestinesi, alcune tenere, altre difficili da sostenere, mentre nel testo Macklemore allarga lo sguardo a Sudan, Congo e Haiti. Punta il dito contro l’America degli agenti dell’ICE e contro chi cita la Bibbia per poi predicare odio. Ricorda anche i bambini congolesi che estraggono il cobalto dei nostri smartphone, gli stessi device che usiamo per litigare online su cosa sia un genocidio.

Sul piano musicale la formula è collaudata: accordi di pianoforte e un ritornello corale che ripete il titolo. Di discorsi d’odio non c’è traccia, ma nel finale c’è la chiave del pezzo: Macklemore si chiede come possa il «Free Palestine» ferire più dei bambini uccisi. E ricorda che nessuna rivoluzione si è mai fatta con la sola speranza.

I proventi andranno al Mother of Hind Fund, che sostiene madri e bambini di Gaza. Il fondo porta il nome di Hind Rajab, la bambina palestinese di cinque anni uccisa dalle forze israeliane a Gaza City nel gennaio 2024.