Machine Gun Kelly tira un pugno a un fan che voleva essere colpito: «Realizzo sogni»

Se da una parte gli artisti chiedono al loro pubblico di smetterla di lanciare oggetti sul palco, ci sono casi in cui sono i fan a chiedere agli artisti di colpirli… ma con un pugno. Machine Gun Kelly ha infatti accolto la richiesta di un suo fan di essere preso a pugni in faccia.

Tutto è raccontato da un video condiviso su Instagram da MGK. Siamo al Rock Werchter in Belgio, sabato, quando MGK legge tra il pubblico il cartello di un fan con scritto: «Sono appena arrivato dal Messico per prendermi un pugno in faccia». Dopo aver letto il messaggio, MGK ha chiesto: «Perché vuoi che ti dia un pugno in faccia?». «Ti amo!», ha risposto il fan. «Ho gli anelli, amico. Farà male. Non so se lo farò, ci penso».

Passa un po’ di tempo e MGK scende dal palco, si avvicina al fan, mostra il cartello alla telecamera e gli tira un pugno sulla guancia. «Ti amo!», urla MGK a un fan felicissimo. «Faccio diventare i sogni realtà», ha scritto poi l’artista su Instagram.

Machine Gun Kelly fulfills a fan’s wish to be punched in the face during his set at the Rock Werchter festival. pic.twitter.com/vrpnBznfnw — Pop Crave (@PopCrave) July 5, 2023

Niente che i fan di Mean Girls non abbiano già visto, comunque.