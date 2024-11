Mac Miller, verrà pubblicato un suo album registrato nel 2014

Ora è ufficiale: uscirà un nuovo album di Mac Miller. Ad annunciarlo è stata la stessa famiglia di Mac Miller che il prossimo 17 gennaio farà pubblicare un album – Balloonerism – che l’artista aveva registrato nel 2014, più o meno ai tempo di Faces e appena prima di GO:OD AM.

«Era un progetto davvero importante per Malcolm, parlava spesso di pubblicarlo anche se poi GO:OD AM e gli altri dischi hanno avuto la precedenza», si legge nella nota. «Molti dei fan di Malcolm erano a conoscenza di Balloonerism».

«Crediamo che il progetto mostri l’ampiezza del talento musicale e il coraggio di Malcolm come artista. Visto che per anni online è circolata una versione non ufficiale, pensiamo sia appropriato presentare una versione ufficiale di questo progetto visto che era qualcosa a cui Malcolm teneva molto».

Il primo teaser dell’album è stato presentato al Camp Flog Gnaw, il festival di Tyler, The Creator.