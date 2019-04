Mac DeMarco voleva “scrivere una canzone degli Oasis” e questo è il risultato

È uscito il secondo singolo di Mac DeMarco, tratto dall’imminente album Here Comes The Cowboy. Il pezzo si chiama All Of Our Yesterdays e si accompagna con un breve, sgangheratissimo comunicato scritto dallo stesso cantante canadese, quindi ovviamente fa ridere.

“Ciao a tutti, sono Mac. Ecco il mio nuovo pezzo intitolato “All Of Our Yesterdays”. È la prima canzone che ho scritto fra quelle della lista che sarà sul mio disco. La maggior parte di queste canzoni sono state scritte a novembre, appena prima del tour in Europa, ma questa risale ad almeno sette o otto mesi prima. L’ho lasciata a lungo in sospeso con una sola strofa completata, per poi finirla tutta quando stavo lavorando a tutto il disco. La frase “all of our yesterdays” è tratta dal Macbeth. Credo che esista anche un episodio di Star Trek del 1969 con lo stesso titolo, una figata. Avevo appena visto un documentario sugli Oasis prima di scrivere questa canzone, e volevo scrivere una titanica hit rock n roll con il mio rinnovato amore per la band. Non ci sono riuscito per niente, ma sono contento che la canzone sia uscita ahahahahahahahahah. Spero vi piaccia, passate una buona giornata. Ci vediamo dopo.”

Il singolo esce un mesetto dopo Nobody, il primo singolo tratto dal nuovo album. Ogni strumento nel brano è suonato da Mac, che si esibirà al Magnolia di Milano il prossimo 8 luglio.