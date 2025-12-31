 Ma avete sentito il pezzo di Geolier con 50 Cent? | Rolling Stone Italia
Il brano, contenuto nel prossimo disco del rapper napoletano, è stato pubblicato nella notte. Pare per contrastare il leak online della traccia

di
Geolier e 50 Cent

Foto: press (1) e REX/Shutterstock (2)

Dopo l’annuncio degli scorsi giorni legato alla tracklist di Tutto è possibile, il suo nuovo album in uscita venerdì 16 gennaio, Geolier ha pubblicato l’atteso e sorprendente featuring con 50 Cent.

Phantom, il brano che vede unire il flow napoletano di Geolier con quello americano di Fifty, è infatti uscito nella notte. Prodotto da Lazza e Low Kidd, il brano ci riporta musicalmente al periodo d’oro di 50 Cent, quello della G-Unit di metà anni Duemila. Questa collaborazione sancisce un momento storico nella carriera di Geolier e dell’hip-hop in Italia: è il rap italiano che incontra quello americano, Napoli che incontra New York.

Il brano pare sia stato pubblicato in anticipo a causa del leak online della traccia, come fa intendere un like del rapper napoletano su TikTok a un commento che diceva: “Il brano più aspettato da Emanuele. Siete riusciti a farglielo uscire prima. Vergogna senza fine”.

Qui il brano:

Geolier - PHANTOM feat. 50 Cent (Official Video)

