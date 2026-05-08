M.I.A. rilancia: cacciata da Kid Cudi per aver dedicato ‘Story to Be Told’ a Gaza

Secondo M.I.A., «il vero motivo per cui sono stata esclusa dal tour» di Kid Cudi non sono le parole dette nella quarta data, a Dallas, quando ha presentato la canzone Illygirl con un breve discorso che è stato frainteso, specie dopo che ha detto «sono stata cancellata per svariate ragioni, mai avrei pensato di essere messa al bando per il fatto di essere un’elettrice repubblicana di colore».

In un nuovo post, che ne segue alcuni in cui ha scritto che le sue parole sono state fraintese se non volutamente distorte (a questo link tutta la storia), M.I.A. rilancia un video tratto dalla prima data della tournée, il 28 aprile a Phoenix, Arizona. «Il vero motivo, giorno 1», scrive nel post. «Ecco la mia canzone Story Told (il titolo completo è Story to Be Told ed è tratta da Maya: “Volevo solo che la mia storia fosse raccontata” è il ritornello, ndr) dedicata a Gaza. Come Illygal e Teqkilla dedicate ai messicani il giorno 4».

La tesi di M.I.A. quindi è che è stata esclusa dai concerti che apriva per avere mostrato supporto alla Palestina. «Non so di preciso quali sono le tue idee politiche perché è tutto molto frammentato oggi… e onestamente è probabilmente il modo migliore di essere al giorno al giorno d’oggi», scrive un utente. La risposta: «Sì, la politica è solo l’agenda dei miliardari». A chi le dice che «Kid Cudi è un poser e tu la vera ribelle», risponde che «Kid Cudi si esibisce in una gabbia, io sono fuori dagli schemi». A chi replica che «no, sei stata esclusa perché hai chiamato gli immigrati illegal», risponde che «è letteralmente il titolo di una mia canzone, stupido». E ancora: «Un attimo, come puoi essere per Gaza e poi sostenere Trump e chiamare le persone illegal?», lei replica che «hanno condotto un esperimento e tu hai dimostrato di essere sensibile alla macchina della propaganda». E sul dirsi repubblicana: «Vedere i repubblicani che comprendono e sostengono la libertà di parola è scioccante».

A un utente che scrive che «gli americani non capiranno mai l’ironia di M.I.A.» perché «bisogna seguire il mainstream e ascoltare Taylor Swift o Beyoncé, per loro Obama è quello buono e Trump il cattivo», lei risponde che «sta solo peggiorando: prima l’umanità, poi le categorie». E infine: «Ero in prima fila a Dallas, mandare affanculo gli immigrati irregolari è una opinione forte da parte di una che non è nemmeno di qui, ma ok, contento che Kid Cudi ti abbia fatta fuori», lei replica che «se conoscessi le mie canzoni sapresti che faccio sempre il dito medio quando dico “fuck the law”, se la legge è ingiusta. Ho anche chiesto al pubblico di mostrare il dito medio durante il mio set».