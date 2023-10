M.I.A.: «L’Italia deve restituire i resti di San Tommaso all’India»

M.I.A. negli ultimi anni – ribadendolo sia nell’ultimo album Mata (del 2022) che nel tour successivo – ha abbandonato la religione induista ed è diventata cristiana dopo aver avuto in visione Gesù Cristo (seguendo le orme della madre che lo era diventata nel 1990).

M.I.A. è sempre stata un’attivista, sin dai suoi esordi, e anche ora spinta dal suo nuovo credo si sta lanciando in nuove battaglie. Dopo aver visitato, a fine agosto, Julian Assange («stava leggendo la Bibbia», ha scritto su X) e essermi lamentata di essere stata allontanata da una chiesa in cui si teneva un corso di yoga, la nuova battaglia dell’artista srilankése si è spostata su San Tommaso.

Last week visiting St Thomas Church in CHENNAI, I was devastated to find that All his remains were stolen from INDIA and moved to ITALY. Where peices of him are in Greece and Italy. He was born in Israel died India. Italy should return him to MOUNT THOMA where he spent his life. pic.twitter.com/LmPWD2oUA2 — M.I.A.Ⓜ️ (@MIAuniverse) October 8, 2023

«La scorsa settimana ho visitato la chiesa di San Tommaso a Chennai (in India, ndr)», ha scritto domenica su X, «e sono sconvolta di aver scoperto che tutti i suoi resti sono stati rubati all’India dall’Italia. Alcuni suoi resti sono in Grecia e in Italia. Lui era nato a Israele ed è morto in India». E infine la proposta: «L’Italia dovrebbe restituirlo al Monte di St. Tommaso dove ha trascorso la sua vita».

Le reliquie di San Tommaso hanno infatti una storia travagliata: sepolto a Mylapore, nell’India sud-orientale nel III secolo, il corpo del santo venne trasferito a Edessa in Turchia a causa di persecuzioni anti-cristiane in India. Le sue ossa vennero poi ancora spostate sull’Isola di Chio, in Grecia, per poi essere portate in Italia – alla basilica di San Tommaso a Ortona – nel 1258 dal navigatore Leone Acciaiuoli.

Continua M.I.A. in un altro tweet: «San Tommaso è morto il 21 dicembre, il giorno in cui gli indiani festeggiano il giorno di San Tommaso, ma da quando ad Ortona aprirono la chiesa con le reliquie rubate cambiarono la data al 3 luglio, obbligando i credenti indiani ad adeguarsi a quel giorno a caso. Sono confusa».

ST THOMAS also died Dec 21st which is the day the Indians celebrated St Thomas day, then when Ortona Italy opened their church with the stolen remains, they changed date to July 3rd and forced Indian THOMA believers to change the day to the random July 3rd too. How confused — M.I.A.Ⓜ️ (@MIAuniverse) October 8, 2023

Quando un utente gli ha fatto notare che non era nato a Israele, bensì in Palestina la risposta della musicista, confutando la sua precedente affermazione, è stata: «Nessuno sa davvero dove sia nato, ma è morto in Tamil Nadu, in India, e deve essere riportato indietro».