M¥SS KETA, guarda il video di ‘Giovanna Hardcore’

È online da pochi istanti il nuovo video di M¥SS KETA, Giovanna Hardcore, brano che gioca con i cliché del genere, sia a livello di vocabolario che di produzione. Ve ne avevamo parlato qui. E ora si può vedere il video diretto da Giada Bossi, che la stessa Keta descrive, rigorosamente in CAPS LOCK, come: «UNA PASSEGGIATA SOLITARIA A CAVALLO DEL MIO FEDELE SOLEADOR, IL MIO HARD-CUORE CHE INIZIA A BATTERE COME UNA CASSA DRITTA, UN RAVE NASCOSTO IN UNA PRATERIA DESOLATA. LASCIATEVI TRASPORTARE IN QUESTO SOGNO ATEMPORALE FINO A PERDERE I SENSI, FATEVI CULLARE AL RITMO DI UN’ESTASI MISTICA E ANCESTRALE LUNGA CENTINAIA DI ANNI: È ARRIVATA GIOVANNA HARDCORE, E HO DETTO HARDCORE».

Non ci sentiamo di aggiungere altro. Buona visione.