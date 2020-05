M¥SS KETA è tornata con Populous. Ascolta ‘HOUSE OF KETA’

Dopo aver collaborato in Xananas, Populous e M¥SS KETA sono tornati a lavorare insieme, stavolta anche con Kenjii. Il brano si chiama HOUSE OF KETA ed è il nuovo estratto da W, album del producer salentino in uscita il 22 maggio. «Moda, passerelle infuocate e un pizzico di “shade” sono gli ingredienti di questo nuovo inno da ball», si legge nel comunicato che accompagna il brano. Potete ascoltarlo qui.

«L’idea di HOUSE OF KETA nasce il giorno dopo il Milano Pride 2019. Come in un’immaginaria riunione della massoneria queer, Populous chiama a raccolta il creative director Protopapa, il producer RIVA e il collettivo Motel Forlanini (la clique di M¥SS KETA). La ciliegina sulla torta è stata la collaborazione con l’incredibile performer, ballerino e coreografo Gorgeous Kenjii Gucci, profondo conoscitore della scena ballroom internazionale, che qui appare anche come seconda voce del pezzo».