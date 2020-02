‘Luoghi, suoni e parole’ è la nuova serie sulla musica italiana che non dovete perdere

Inizia stasera la nuova edizione del Festival di Sanremo, la numero 70. E nello stesso giorno debutta su TIMVISION Luoghi, suoni e parole, format in cui i protagonisti della canzone italiana si raccontano in prima persona ripercorrendo la strade delle loro città, dove tutto è cominciato, dove sono diventati adulti e artisti. Otto monografie per ripercorrere la loro storia tra ricordi, incontri, racconti inedito e personali di un luogo. Il tutto arricchito da performance live.

Per il debutto siamo stati con Max Pezzali a Milano. Ok, non è proprio la città in cui è nato ma è quella che per lui, ragazzo di provincia, ha rappresentato il luogo da dove tutto è partito e dove si realizzano i sogni.

La serie è prodotta da Rolling Stone e TIMVISION con la regia è di Giorgio Testi, artista che negli anni ha raccontato i concerti di Bon Jovi, Oasis, Sting, Rolling Stones, Pixies, Amy Winehouse. Non vi resta che schiacciare play, qui.