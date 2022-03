Lundini e Topo Gigio cantano ‘Brividi’: e se mandassimo loro all’Eurovision?

È partita prima su RaiPlay e ieri sera su Rai 2 la nuova stagione di Una pezza di Lundini, il programma con Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli, che tra le altre cose ha presentato il suo nuovo finto film tv in due puntate Agente Scelto Marilena Licozzi (anzi, “agenta scelta” come direbbe lei).

Ospite della prima puntata è stato Topo Gigio in carne ed ossa, anzi in stoffa e gommapiuma. Gigio e Lundini si sono cimentati in una cover di Brividi di Blanco e Mahmood… da brividi e con qualche piccola libertà (“Tu, sei come un pugile all’angolo” è diventato “Tu sei come un pugile all’Angelus”, amen).

È troppo tardi per mandare loro all’Eurovision Song Contest? Ecco il video (la versione integrale su RaiPlay):