L’ultimo di Springsteen è stato il suo tour più redditizio di sempre

Il recente giro di concerti di Bruce Springsteen con la E Street Band, considerato un solo tour spalmato su tre anni, ha incassato quasi 730 milioni di dollari. Per fare un confronto, la tournée di Wrecking Ball del 2012-2013 ne aveva totalizzati 347. L’incremento degli incassi lordi è spiegabile solo in parte dall’aumento del prezzo dei biglietti per gli show di Springsteen che dal 2017 a oggi ha fatto registrare un +29% e molti malumori tra i fan.

Riporta Billboard che tra il 2023 e il 2025 sono stati 4,9 milioni i biglietti comprati per vedere Springsteen. In media, un suo concerto è stato visto da 37.900 paganti, con un incasso lordo di 5,7 milioni di dollari a sera. Springsteen è ora uno dei cinque artisti ad avere realizzato nel corso della carriera incassi lordi derivanti dai biglietti dei concerti superiori ai due miliardi di dollari.

La tournée 2023-2025 di Bruce che si è chiusa a San Siro è entrata al numero 6 della lista dei 10 tour più redditizi di tutti i tempi. La classifica è guidata dall’Eras Tour di Taylor Swift (incassi per oltre 2 miliardi di dollari), seguito dal Music of the Spheres Tour dei Coldplay (1.269.000) e dal Farewell Yellow Brick Road di Elton John (939 milioni). Seguono nell’ordine la tournée di Ed Sheeran del 2017-2019, il 360° Tour degli U2, Springsteen appunto, l’ultimo di Ed Sheeran, il Love on Tour di Harry Styles, Pink del 2023-2024 e i Guns N’ Roses del 2016-2019.