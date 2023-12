L’ultima volontà di Shane MacGowan: 10 mila euro in birre gratis in un pub irlandese

Sapendo di morire, Shane MacGowan avrebbe lasciato 10 mila euro a un pub per coprire la maratona alcolica degli amici in suo onore dopo il funerale. Lo ha detto all’Independent un non meglio specificato amico del cantante dei Pogues.

Il pub è il Thatched Cottage fuori da Nenagh, la città nella contea di Tipperary dove si è svolto il funerale. «È stata l’ultima volontà di Shane».

Sono stati invitati al pub solo i suoi amici, tra cui musicisti dei Pogues, Nick Cave, Johnny Depp, Bobby Gillespie dei Primal Scream, Glen Hansard. Quest’ultimo ha cantato, sia al pub che al funerale, Fairytale of New York. Al Thatched Cottage i membri dei Pogues hanno intonato The Body of an American.

In un post, la vedova Victoria Mary Clarke ha ringraziato gli amici che gli sono stati vicini nel lutto, tra cui la “roccia” Johnny Depp. Nonostante sia «travolta dal dolore e dalla perdita», ha sperimentato «grazia, gratitudine e gioia» grazie agli amici che le hanno dato supporto morale. «Johnny è uno degli angeli più gentili e so che Shane ha apprezzato il modo in cui è sempre stato rispettoso e ha accettato il suo modo di essere, anche quando molti altri lo liquidavano come un tossico senza speranza».