L’ultima visione di Kanye West: JesusTok, la versione cristiana di TikTok

«Ho avuto una visione», scrive Kanye West su Twitter. Questa volta non si tratta di una piattaforma politica, ma di una piattaforma social: una versione alternativa di TikTok in linea con i valori cristiani. Il rapper ha anche il nome: JesusTok.

«Ho avuto una visione… JesusTok», scrive West in un primo tweet. «Ero su TikTok con mia figlia e in quanto padre cristiano molti contenuti mi hanno disturbato. Ma la tecnologia mi piace».

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

In un secondo tweet rilancia: «Preghiamo perché si possa collaborate con TikTok per produrre una versione cristiana che sia sicura per i bambini e per il mondo, in nome di Gesù. Amen».