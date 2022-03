L’ultima canzone dell’ultimo concerto dei Genesis

È davvero finita. Il concerto di sabato sera alla O2 Arena di Londra dei Genesis non è stato solo l’ultimo della tournée della reunion The Last Domino?. È stato anche l’ultimo dei Genesis.

Lo ha annunciato Phil Collins sul palco. «È una serata speciale», ha detto il cantante e batterista, che com’è noto a causa dello stato di salute si esibisce da seduto. «È l’ultima data del tour. Ed è l’ultimo concerto dei Genesis… Dopo stasera, dobbiamo trovarci tutti un vero lavoro».

Si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato l’ultimo tour della band, che si è riunita nella formazione a tre con Collins, Mike Rutherford e Tony Banks. Data dopo data si è capito che non ci sarebbero state speranze di un ripensamento a causa delle condizioni di Phil Collins che fatica a stare in piedi a lungo e si muove con un bastone.

Ecco l’annuncio di Collins prima dell’esecuzione di Land of Confusion:

Alla performance era presente anche Peter Gabriel, che ha formato la band nel 1967. Una foto lo ritrare nel nel backstage con Collins e l’ex tour manager Richard McPhail.

From tonight’s final #Genesis show in London (from left): #PeterGabriel, #PhilCollins, and Richard McPhail (long time friend and tour manager in the ‘70s). If you’ve not read Richard’s book on Genesis, you should. @genesis_band @itspetergabriel @PhilCollinsFeed pic.twitter.com/Zsmo0WMGr1 — World of Genesis (@WorldofGenesis) March 27, 2022

La band ha chiuso il concerto con Dancing with the Moonlit Knight e The Carpet Crawlers, ovvero due pezzi tratti dal vecchio repertorio dei Genesis, ma Gabriel non è salito sul palco.

Ecco il video dell’ultima canzone dell’ultimo concerto, con l’inchino finale e Collins che lascia il palco appoggiandosi al bastone.

