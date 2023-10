Lucio Dalla, guarda il trailer del film ‘DallAmeriCaruso. Il concerto perduto’

Un concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York del 1986: sarà questo il tema di DallAmeriCaruso. Il concerto perduto la pellicola che arriverà nei cinema il 20-21-22 novembre a 80 anni dalla nascita di Dalla.

Diretta da Walter Veltroni, DallAmeriCaruso recupera le riprese integrali originali perdute e poi ritrovate (qui restaurate in 4K) del concerto tenuto a New York da Lucio il 23 marzo 1986. Assieme al film verrà pubblicato anche l’album live del concerto dal titolo DallAmeriCaruso, Live At Village Gate, New York 23/03/1986.

Qui il trailer.