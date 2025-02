Lucio Corsi parteciperà a Eurovision 2025

Sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Il cantautore, arrivato secondo alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, prenderà il posto di Olly, vincitore del festival, che ha rinunciato alla partecipazione. La Rai ha ufficializzato la notizia tramite un comunicato, confermando che Corsi si esibirà con il brano Volevo essere un duro.

L’Eurovision 2025 vedrà in gara 37 nazioni, inclusi i cinque paesi Big Five, tra cui l’Italia. Il contest prevede due semifinali, trasmesse in diretta su Rai 2 il 13 e il 15 maggio, mentre la finale si terrà sabato 17 maggio e andrà in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio2. Corsi, come rappresentante italiano, si esibirà automaticamente nella Grand Final, come previsto per i Big Five.

Quella di Basilea segna la 50ª partecipazione dell’Italia all’Eurovision Song Contest, mentre il brano di Lucio Corsi sarà la 52ª canzone italiana in gara nella storia del concorso. Il conteggio tiene conto della doppia partecipazione di ogni paese nell’edizione inaugurale del 1956 e di Fai Rumore di Diodato, che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia nel 2020 prima della cancellazione dell’evento.

Corsi si esibirà anche fuori concorso alla St. Jakobshalle di Basilea durante la prima semifinale, il 13 maggio, prima della sua performance nella finale del 17 maggio.