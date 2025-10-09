Lucio Corsi, a novembre il live ‘La chitarra nella roccia’

Un disco dal vivo registrato a luglio all’abbazia cistercense in rovina di San Galgano a Chiusdino, Siena, con la formazione allargata a 16 musicisti, e un film-concerto. Lucio Corsi ha annunciato il progetto La chitarra nella roccia. L’album uscirà il 14 novembre e conterrà 21 pezzi (vedi tracklist e copertina sotto). Il film, diretto da Tommaso Ottomano, verrà presentato il 25 ottobre alla Festa del Cinema di Roma.

«Tra le rovine di questo luogo magico che si staglia in mezzo ai campi della Toscana, sono atterrati due amplificatori giganti, 16 musicisti e i loro strumenti. Il film è diretto da Tommaso Ottomano e interpretato da me insieme al resto della banda. Nonostante la mancanza di un tetto nell’abbazia, cosa che consentirebbe alla musica una facile via di fuga nel cielo, anche le canzoni sono state intrappolate in un disco».

«Sono passati più di dieci anni da quando io e Lucio ci siamo detti che avremmo voluto fare un concerto dentro l’Abbazia di San Galgano», dice Ottomano in un comunicato stampa. «Me la ricordo dalle gite in macchina da bambino e Tarkovskij, un posto magico, sospeso tra memoria e leggenda. Alla fine ce l’abbiamo fatta, e suonarci dentro è stata un’esperienza unica che era obbligatorio immortalare con una cinepresa. Abbiamo deciso di farlo interamente su pellicola 16mm, alla vecchia maniera, per catturare l’autenticità delle immagini ed enfatizzare il potere viscerale del live».

Dopo aver chiuso all’Ippodromo di Milano il giro di concerti estivo, a gennaio e febbraio 2026 Corsi si esibirà in alcuni club in Europa per poi imbracarsi in autunno nel suo primo tour dei palazzetti italiani (Firenze il 27 novembre, Roma il 5 dicembre, Milano l’11 dicembre).

Freccia bianca

La bocca della verità

Questa vita

Amico vola via

Trieste

Sigarette

Orme

La ragazza trasparente

La lepre

Senza titolo

Canzone senza musica – Gli alberi

Maremma amara

Volevo essere un duro

Situazione complicata

Tu sei il mattino

Francis Delacroix

Magia nera

Nel cuore della notte

Cosa faremo da grandi?

Altalena boy

Il re del rave