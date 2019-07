Lucio Battisti, ‘Masters – Vol.2’ esce a settembre

A due anni di distanza dall’uscita del primo volume di Masters, continua l’operazione di recupero “archeologico” del repertorio di Lucio Battisti: dopo l’estate, il 6 settembre, Sony Music pubblicherà Masters – Vol. 2, una raccolta di 48 brani – estratti direttamente dai nastri analogici originali – rimasterizzati alla migliore definizione attualmente possibile.

L’uscita arriverà giusto in tempo per i 25 anni di Hegel, l’ultimo album in studio di Lucio Battisti, e per l’anniversario della sua morte, avvenuta il 9 settembre 1998. Il cofanetto, che sarà disponibile in versione 4CD e Triplo LP (entrambi accompagnati da un booklet speciale con foto e interviste a Renzo Arbore, Alessandro Colombini, Franz Di Cioccio, Alberto Radius, Mario Lavezzi, Phil Palmer, Mara Maionchi e Gaetano Rio), è già ordinabile. Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale.