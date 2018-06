Luci della centrale elettrica, un tour teatrale per i 10 anni di carriera

«A fine anno sarò in tour nei teatri per festeggiare i 10 anni de Le luci della centrale elettrica. Mischiando le canzoni dal 2008 al 2018 a letture e racconti dell’Italia vista dal finestrino per milioni di chilometri, tra la via Emilia e la Via Lattea», dice Vasco Brondi per annunciare il suo prossimo tour teatrale che lo terrà impegnato dal 17 novembre al 16 dicembre.

Dieci anni, cinque album, due libri e una graphic novel: la carriera di Brondi è stata ricca di collaborazioni e viaggi verso forme d’arte diverse. «Ci saranno momenti in cui sarà da solo sul palco, altri in cui sarò circondato da una piccola orchestra con archi, cori, percussioni e chitarre elettriche. Per me è una grande emozione». Le prevendite saranno attive dalla prossima settimana. Per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale delle Luci. Qui sotto, invece, la lista delle date già confermate:

sabato 17 novembre – FOLIGNO, Auditorium San Domenico

lunedì 19 novembre – FIRENZE, Teatro Obihall

venerdì 23 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica

sabato 1 dicembre – BARI, Palamartino

domenica 2 dicembre – PESCARA, Teatro Massimo

sabato 8 dicembre – TORINO, OGR Torino

lunedì 10 dicembre – MILANO, Auditorium di Milano

martedì 11 dicembre – BOLOGNA, Teatro Duse

sabato 15 dicembre – GENOVA, Teatro della Corte

domenica 16 dicembre – FERRARA, Teatro Comunale Abbado