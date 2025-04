Luchè annuncia il nuovo album ‘Il mio lato peggiore’

Con un trailer pubblicato sui social e che trovate qui sotto, Luchè ha svelato ai fan l’arrivo del suo nuovo album, Il mio lato peggiore, disponibile ovunque da venerdì 16 maggio.

Il mio lato peggiore non è solo un titolo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti, recita il comunicato: «Luchè si spoglia di ogni filtro per raccontare sé stesso in maniera ancora più autentica e riflessiva. Il sound, dal respiro internazionale si fonde con un ritorno deciso alle radici street, crude e dirette, affiancato da brani più conscious e introspettivi».

Il progetto è stato anticipato dal singolo Anno Fantastico in collaborazione con Tony Boy e Shiva, e da un’anteprima live di un brano inedito insieme a Night Skinny, presentata durante lo show di lunedì scorso all’Unipol Forum di Milano.

La copertina:

Le date del tour estivo:

5 giugno – NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

22 luglio – TERMOLI (CB) – TERMOLI SUMMER FESTIVAL c/o Arena del Mare

24 luglio – ROMA – ROCK IN ROMA c/o Ippodromo delle Capannelle

8 agosto 2025 – RICCIONE (RN) – VERSUS FESTIVAL c/o Parco degli Olivetani

16 agosto – GALLIPOLI (LE) – Raffo Parco Gondar

21 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

29 agosto – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Castellammare Music Fest c/o Piazzale Porto Nuovo

4 settembre 2025 – EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL c/o Parco di Serravalle

15 settembre 2025 – ASSAGO (MI) – Unipol Forum