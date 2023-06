Love MI e WOLF, a Milano per il concerto della solidarietà

Formula che vince non cambia. E infatti Love MI, il concerto-evento gratuito di Fedez è tornato in Piazza Duomo a Milano per il secondo anno di fila, dopo una prima edizione ideata come una festa e per promuovere il ritorno della musica dal vivo nelle piazze italiane dopo lo stop forzato della pandemia. Anche quest’anno, Love MI si schiera dalla parte del sociale e raccoglie fondi per l’Associazione Andrea di Tusco OdV, che lavora per garantire il diritto d’accesso alla salute a tutti i bambini. La possibilità di donare è estesa fino al 2 luglio, e può avvenire sia per via telefonica attraverso il numero solidale 45596 sia tramite il sito di Fondazione Fedez.

Ad alternarsi sul palco ieri sotto lo sguardo della Madonnina, Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks. La conduzione è stata invece affidata all’attrice e content creator Maria Sole Pollio, affiancata dalla Iena e stand-up comedian Max Angioni.

L’energia della piazza è stata grande, in crescendo man mano che la giornata sfumava nella notte, con le prime file stabilmente occupate dai fan della Generazione Z. Anche il palco a riflettere questa generazione: gli artisti sono giovani, hanno tanta voglia di divertirsi e i beat trap e drill prevalgono. A un certo punto si scatena il pogo sotto Rondodasosa. Tananai è una macchina di energia e, come prima cosa, si fionda in mezzo alla folla, con un fuori programma da manuale. Tedua calca la scena come un re, forte del successo della sua Divina Commedia e con look jeans-cappellino-maglietta larga in aperta controtendenza con gli outfit dei colleghi, decisamente più modaioli (ma forse la moda la sta facendo proprio lui).

Anche gli Articolo 31 non scherzano, ma il loro abito è fatto di una stoffa particolare: quella del carattere e dello stile, che hanno ancora da vendere. La loro performance dimostra che anche “la quota RSA”, come dichiara nel microfono J-Ax, sa far ballare la folla, dove comunque si avvista qualcuno con più di trent’anni. Non mancano gli ospiti a sorpresa, soprattutto nei feat – Rose Villain con Tony Effe e Achille Lauro, per esempio; oppure Emma – e nemmeno i piccoli momenti gag da dietro le quinte. A chiudere il concerto è proprio Fedez, che sfodera le sue migliori hit tra cui Problemi con tutti – forse una frecciatina all’ex-compagno di Muschio selvaggio Luis Sal?

