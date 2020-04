Lous and the Yakuza, ascolta ‘Dilemme’ con tha Supreme e Mara Sattei

Dopo l’annuncio di ieri su Instagram, oggi è uscito il remix di Dilemme, prima collaborazione tra Lous and the Yakuza, tha Supreme e Mara Sattei. Lo scorso autunno il brano era diventato virale e aveva scalato le classifiche in Francia e in Italia. Nella versione remix, che mantiene grossomodo lo stesso arrangiamento dell’originale, ci sono due nuove strofe cantate dai fratelli Mattei. Nella prima, Supreme parla di “dilemmi nella testa”, una “bastarda che finge di amarmi” e di fare il “pazzo nel tuo iPhone”; Mara Sattei, invece, canta di solitudine, “chiudersi dentro un universo” e di un “mare che non trova pace”.

Lous and the Yakuza è il progetto di Marie-Pierra Kakoma, cantante belga di origini africane. «Vorrei descrivermi così: io sono una bella persona che fa musica, un essere umano, una donna black», ci ha detto in un’intervista. «Nel brano parlo del dilemma tra vivere una vita sociale o una eremitica».